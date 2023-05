D’Gruppéierung déi sech selwer "Vereinte Patrioten" nennt, wollt ënnert anerem e landeswäiten Stroum-Ausfall provozéieren.

Zu Koblenz fänkt en Donneschdeg e Prozess géint 5 Leit un, déi Däitschland wollten an de Chaos stierzen.

D’Gruppéierung déi sech selwer "Vereinte Patrioten" nennt, wollt ënnert anerem e landeswäiten Stroum-Ausfall provozéieren, de Gesondheetsminister Lauterbach entféieren an eng Zorte Biergerkrich ustëften.

Wat wéi an engem Film klengt, wier relativ konkret gewiescht, heescht et an der Uklo. Bei de Leit doheem goufen ënnert anerem Schosswaffen, Munition, Goldbarren an auslännesch Devisen séchergestallt.

Déi 5 sëtze zanter Abrëll zejoert an Untersuchungshaft, nodeems hir Pläng, gutt dokumentéiert, an engem Chat um soziale Reseau Telegramm opgeflunn waren. Sie zielen zu de sougenannte Reichsbürger, déi den däitsche Staat net unerkennen, oder unerkenne wëllen.