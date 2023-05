Dat huet d'Eisebunns- a Verkéiersgewerkschaft EVG de Moien annoncéiert.

De Streik fänkt um 10 Auer Owes un an dauert bis Hallefnuecht vun en Dënschdeg op e Mëttwoch.

Et ass e Warnstreik am Kontext vun Tarifverhandlungen, bei deenen et bis ewell keng wesentlech Fortschrëtter ginn hätt. D'Deutsche Bahn an och aner Verkéiersentreprisë si betraff.