Zu Sindelfingen bei Stuttgart koum et en Donneschdeg de Moien zu enger Schéisserei an enger Mercedes-Fabrick.

Ee Mënsch ass ëm d'Liewe komm an op d'mannst ee schwéier blesséiert ginn. Der Police no hätt keng Gefor fir d'Populatioun bestanen an et géing och elo keng Gefor méi fir d'Mataarbechter ginn. Den Täter wier festgeholl ginn.

Detailer iwwert d'Hannergrënn vun der Dot sinn net bekannt.