Eng 27 Leit - virop Kanner - goufe en Donneschdeg an der finnescher Stad Espoo blesséiert, wou eng provisoresch Foussgängerbréck ënnert hinnen zesummegebrach ass.

Den Accident ass en Donneschdeg géint 9.20 Auer Lokalzäit geschitt. D'Holzbrieder vun der Bréck hunn noginn an de Grupp ass eng fënnef bis sechs Meter an d'Déift gefall, direkt op eng Strooss. Den Autoritéite vun der Stad no wier et eng Grupp vu Schüler am Alter vu tëscht 14 a 15 Joer gewiescht, wéi op engem Schoulausfluch waren. Och hire Schoulmeeschter gouf blesséiert.

24 Leit goufen a Spideeler an der Géigend vun der Haaptstad Helsinki bruecht. Liewensgeféierlech Blessuren hätt awer kee vun hinnen, esou den Spidolsservice vun Helsinki HUS.

Dozou, firwat déi provisoresch Bréck an de Koup gefall ass, gëtt den Ament nach ermëttelt.