Wéi et vun enger Spriecherin vun der Police heescht, wieren d'Beamten an d'Leit vum Rettungsdéngscht deels schwéier blesséiert ginn.

Nach sinn d'Ursaache vun der Explosioun net gekläert. D'Rettungsekippen an d'Poliziste goufe geruff, well et Indicen op e Brand an engem Héichhaus gouf. Wéi d'Beamten déi betraffe Wunneng betriede wollten, wier et zu der Explosioun komm, esou d'Police.

Derzeit gibt es einen größeren Einsatz in #Ratingen-West. Dort ist es aus noch nicht geklärter Ursache zu einer Explosion gekommen. Mehrere Personen sind verletzt, darunter auch Polizeibeamte. Weitere Infos folgen, sobald wir gesicherte Erkenntnisse haben. Ihre #PolizeiME — polizei_nrw_me (@polizei_nrw_me) May 11, 2023

Vun Aenzeien an de soziale Medien heescht et, datt no der éischter gréisserer Explosioun nach weider kleng Detonatiounen ze héiere waren. Dëst kéint engem Bild-Reporter op der Plaz no awer och mam Asaz vum Spezialkommando ze dinn hunn.

#Ratingen +++ Bewohner offenbar überwältigt. Feuerwehr betritt das Gebäude, SEK-Beamte verlassen es. Polizei will das noch nicht bestätigen. pic.twitter.com/ESWxK9mUBs — Andreas Wegener (@Andreas_Wegener) May 11, 2023

Géint 14.45 Auer e Donneschdeg huet et vum Reporter op der Plaz geheescht, datt d'Scharfschützen hir Positioune verlooss hätten, den Täter wuel iwwerwältegt wier a Rettungsween op der Plaz bereet géife stoen.