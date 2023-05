A Spuenien huet d'Regierung en 2 Milliarden Euro schwéiere Mesurëpak guttgeheescht, fir géint d'Dréchent an de Waassermanktem unzekommen.

Der Landwirtschaft soll sou gehollef ginn.

Am südeuropäesche Land gëtt et aktuell eng dramatesch Dréchent. D'Waasserreserve sinn an der éischter Mee-Woch op knapp 49 Prozent vun de Kapazitéiten zréck gefall, a verschiddene Regioune souguer nach däitlech méi déif.