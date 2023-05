De franséische President Emmanuel Macron huet zu enger "Paus" bei den europäeschen Ëmweltschutz-Richtlinnen opgeruff.

D'EU géif schonn "méi wéi all hir Noperen" maachen, sou de Macron en Donneschdeg zu Paräis. D'EU bréicht "Stabilitéit", sou de Macron am Kader vun enger Konferenz am Elysée Palais iwwert d'Reindustrialiséierung vu Frankräich.

"Wat Reegelungen ugeet, si mir virun den Amerikaner, de Chinesen an allen anere Weltmuechten", sou de franséische President. De Macron huet op der Konferenz eng Steiererliichterung fir "gréng Industrie" ugekënnegt, fir d'Produktioun vu Batterien, Wäermepompelen, Wandrieder a Solaranlagen ze fërderen.

En Dënschdeg wëllt de Macron am Ministerrot e Gesetz virleeën, dat him erlabe géif, bis 2030 "20 Milliarden Euro Investitioune fräizeginn". Den Ökologiebonus beim Kaf vun engem Elektroauto soll esou reforméiert ginn, datt doranner den CO2-Foussofdrock berécksiichtegt gëtt. Dat géif an Europa produzéiert Autoen entgéint kommen.

Dem Macron seng Annoncë kënnen als Äntwert op déi milliardeschwéier Subventioune vun den USA fir gréng Technologie verstane ginn.