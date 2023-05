Nodeem d'USA e Freideg de Corona-Noutstand opgehuewen hunn, ass domadder och eng Praxis, fir Migranten séier aus dem Land auszeweisen, mat ewechgefall.

An den USA war et nämlech duerch de Corona-Noutstand méiglech, fir Migranten en engem schnelle Verfaren a mat verweis op d'Pandemie nees zeréck iwwert d'Grenz ze schécken.

Vill Migranten aus Mëttel- a Südamerika rechne sech elo besser Chancen aus, fir an den USA opgeholl ze ginn, nodeem déi sougenannt Titel-42-Reegelung ewechgefall ass. D'USA hate vill Mesuren decidéiert, fir dem Undrang un de Grenzen entgéintzesteieren.

De Minister fir Schutz vun der Heemecht nach nach en Donneschdeg, also e puer Stonnen, éier d'Reegelung ausgelaf ass, probéiert, fir d'Erwaardunge vun de Migranten a Grenze ze halen. De Alejandro Mayorkas hat betount, datt d'Grenzen och elo net op wieren. Den US-President Joe Biden sot, datt d'Situatioun un der Grenz nach "fir eng Zäit chaotesch" wäert bleiwen. Eleng e Freideg de Moien, Stonnen nom ewechfale vun de Mesuren, hunn eng 12.000 Migranten probéiert, iwwert d'Grenzen am Süden an d'USA anzereesen.

Duerch d'Titel-42-Reegelung konnten d'USA Mënschen virun der Arees an d'Land ofhalen, wann et e Risiko gouf, datt d'Migranten Krankheeten an d'Vereenegt Staate matbréngen. Am Mäerz 2020 hat den Donald Trump mam Verweis op d'Pandemie den US-Grenzschutz ugewisen, datt d'Reegelung 42 misst duerchgezu ginn. Esou konnte Migranten séier an onbürokratesch zeréckgewise ginn, dat esouguer nach éier si eng Demande op Asyl konnte stellen.

2,8 Millioune Verfaren, fir Leit ze expulséieren, goufen vu Mäerz 2020 bis Mee 2023 mat verweis op den Titel-42-Reegelung duerchgefouert. U sech sollt d'Reegelung schonn dat lescht Joer auslafe gelooss ginn, ma verschidden US-Bundesstaaten, wéi Texas oder Arizona, haten dogéint geklot a krute Recht.

Mam Ewechfale vun der Titel-42-Reegelung trëtt elo nees d'Titel-8-Reegelung a Kraaft. Domadder ass den Opwand fir de Grenzschutz méi héich a Migranten dierfen net méi ouni administratiivt Verfaren zeréckgeschéckt ginn. Dëst bedeit awer net automatesch, datt d'Chancen op eng positiv Asyldemande méi grouss ginn.