Honnertdausende Mënsche wiere bannent dem Land geflücht.

Et ass schonn déi véiert Woch an där d'Militärregierung vum de-facto-Staatschef Abdel Fattah Burhan an déi fréierer alliéiert Militärgrupp Rapid Support Forces sech géigesäiteg attackéieren. Wafferoue goufe bis elo net wierklech agehalen.