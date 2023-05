En Donneschdeg soll e Mann eng Explosioun a senger Wunneng ausgeléist an dobäi zwee Polizisten an zéng Pompjeeë deels liewensgeféierlech blesséiert hunn.

Wéi et an den däitsche Medien heescht, wieren déi schwéier Blesséiert a Spezialklinicke fir Brandverletzungen op Köln, Duisburg, Dortmund, Düsseldorf a Bochum bruecht ginn. "D'Kolleegen hu Verbrennungen op bis zu 40 Prozent vun der Kierperuewerfläch", ginn d'Pompjeeë vu Ratingen zitéiert.

De presuméierten Täter, e Mann vu 57 Joer, war den Autoritéite keen Onbekannten a sollt u sech wéinst enger net bezuelter Strof wéinst Kierperverletzung a Prisong sëtzen. Bis ewell war hie fir méi kleng Delikter opgefall, näischt wat ee mat deem kéint vergläichen, wat en Donneschdeg passéiert ass, esou en Spriecherin vum Parquet vun Düsseldorf.

Nach e Freideg soll de Mann virun den Untersuchungsriichter kommen. Et ass aktuell awer nach onkloer, ob hie wéinst versichtem Mord oder versichtem Doudschlag wäert ugeklot ginn.

En Donneschdeg waren d'Police an d'Rettungsdéngschter alarméiert ginn, well d'Bréifkëscht vun der Mamm vum presuméierten Täter, déi an der Wunneng, wou et dono zu der Explosioun koum, gelieft huet, iwwerfëllt war. Wéi d'Beamten an d'Pompjeeë virun der Dier vun der Wunneng um 10. Stack stoungen, hat entweder hire Jong d'Dier opgemaach oder d'Dier gouf opgebrach, dat ass aktuell nach net kloer, an et koum zu enger Explosioun*.

Aktuell leien eng 25 Joer al Polizistin, hiren 29 Joer ale Partner esou wéi och dräi Pompjeeën am kënschtleche Koma. Et besteet bei deene fënnef Liewensgefor. Weider goufe siwe Pompjeeën duerch d'Explosioun schwéier blesséiert an 22 Polizisten hu liicht Blessure duerch den Asaz dovugedroen. Och den Täter selwer gouf verwonnt. Ob hie bis ewell konnt vun der Police befrot ginn, ass net gewosst.

Der Police no war et eréischt am Freideg méiglech, fir datt hir Spezialisten d'Wunneng konnte betrieden, dat wéinst de Läschaarbechten. D'Aarbechte vum däitsche Miess- an Erkennungsdéngscht gëtt doduerch nach méi schwéier, well de Verdächtegen nach e Brand an der Wunneng geluecht hat. Och war et nach net méiglech, fir d'Pompjeeën, déi duerch d'Explosioun blesséiert goufen, ze befroen.

An den däitsche Medien heescht et, datt et nach onkloer wier, ob de Mann d'Rettungsekippen express bei d'Wunneng gelackelt huet, fir eng Explosioun* auszeléisen, wa si virun der Entréesdier stinn. Nach en Donneschdeg hat et geheescht, datt de Mann Verbindungen an Zeen vun de Corona-Leugner hat, dëst gouf e Freideg awer méi virsiichteg formuléiert, well et dem Inneminister vun Nordrhein-Westfalen no hei och zu enger Verwiesslung vum Numm hätt kéinte komm sinn.

*Informatioune vum Spiegel no wier et och nach net kloer, ob et sech ëm eng Explosioun oder ëm eng Verpuffung gehandelt hätt. Unhand vun de Blessure vun de Polizisten a Pompjeeë géifen d'Ermëttler et aktuell esouguer fir méiglech halen, datt de Mann eng Aart Flamewerfer oder Änleches, eventuell selwer gebaut, genotzt kéint hunn.

Onkloer ass och nach, ob et sech bei der Läich, déi ee fonnt huet, ëm déi 92 Joer al Mamm vum presuméierten Täter, déi op dëser Adress gelieft huet, handelt. Den doudege Kierper soll awer scho méi laang an der Wunneng geleeën hunn.

Wéi den däitsche Spiegel weider schreift, hätt een Informatioune kritt, datt eng onbedeelegt Persoun am Kader vun dësem Tëschefall ëm d'Liewe komm wär. Dokumenter, déi dem däitsche Magasinn virleien, no hätt een d'Läich vun enger Persoun, déi ronderëm d'Auer Fleeg gebraucht hätt, um zweete Stack vum Appartementshaus fonnt. Si soll wärend dem Asaz gestuerwe sinn. Dem Bericht no hätt d'Persoun wéinst dem Groussasaz, deen iwwer e puer Stonne goung, net behandelt kéinte ginn. D'Rettungsekippen hätten nom Asaz nach just den Doud vun der Persoun kéinte feststellen.