D'Entreprise an d'Gewerkschaft EVG sollen däitsche Medien no engem Verglach zougestëmmt hunn.

Vun e Sonndeg den Owend bis en Dënschdeg an der Nuecht war nees e Streik bei der däitscher Bunn ugekënnegt ginn. Dëse schéngt virleefeg emol vum Dësch ze sinn. Wéi däitsch Medie mellen, sollen d'"Deutsche Bahn" an d'Gewerkschaft EVG engem Verglach, deen d'Aarbechtsgeriicht zu Frankfurt virgeluecht hat, zougestëmmt hunn.

E Streik déi nächst Woch ass domadder awer net komplett ausgeschloss. Nach ass onkloer, ob et trotzdeem zu Ausfäll a Stéierungen komme wäert a wat et fir Ticketen, déi ëmgetosch goufen, bedeit.

Am Tarifkonflikt sich sech béid Parteie bis ewell net eens ginn. Schonn am Mäerz an Enn Abrëll war dofir gestreikt ginn. D'EVG verhandelt fir knapp 230.000 Salariéen.