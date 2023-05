Am Konflikt tëscht Israeelien a Palestinenser huet sech d'Spiral vun der Gewalt nees beschleunegt.

D'Ausernanersetzungen tëscht Israeelien a Palestinenser gi virun, obwuel Ägypten probéiert, eng Wafferou ze negociéieren. Ma déi Verhandlunge si bis ewell net richteg viru gaangen.

Israel huet eegener Ausso no zanter en Dënschdeg méi wéi 250 Plazen am Gazasträif bombardéiert. Dobäi sinn eng Rëtsch Membere vum sougenannten Islameschen Dschihad ëm d'Liewe komm. Déi Organisatioun gëllt an den USA, an Europa an an Israel als Terrororganisatioun.