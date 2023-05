An der Tierkei gëtt e Sonndeg gewielt.

No iwwer zwee Joerzéngten Erdogan un der Muecht, enger historescher Wirtschaftskris an enger Rekord-Inflatioun dreemt d'Oppositioun vun enger Victoire. Sondagen no leien d'Oppositiounsparteien effektiv vir.

Den Erdogan-Erausfuerderer Kemal Kilicdaroglu war e Samschdeg zu Ankara fir eng Visitt am Mausoleum vum Atatürk, dem Staatsgrënner, e sekuläre Virdenker, mat deem hie wäit méi deelt wéi den aktuelle President Erdogan.

De ganze Westen, d'EU natierlech, mee virop och d'USA, géifen eng Victoire vum Kilicdaroglu feieren an drop hoffen. Et géif d'Tierkei erëm zu engem méi enke Partner maachen. Et géif d'Tierkei virun allem och erëm moderniséieren.

Fir Moskau wier et en Desaster. Duerfir strieft sech Moskau och esou, fir vun engem Erdogan lasszeloossen, a geet esouguer souwäit, wéi ee scho beim Trump an den USA gaangen ass. Et léisst ee Walen influenzéieren.

De Kemal Kiliçdaroğlu, tierkeschen Oppositiounskandidat: "Mir fannen et inakzeptabel, wann en anert Land sech an déi intern Affäre vun der Tierkei mëscht. Mir hu Walen. Et ass net normal, vu baussen an dee Prozess anzegräifen, zugonschte vu kenger Partei. Ech wëll dem Rescht vun der Welt dat matdeelen, duerfir hunn ech et getweet".

D'Tierkei vum Erdogan ass NATO-Partner, awer si wierkt wéi e Maulef vu Moskau am nordatlantesche Club. En ultra-konservativen nach dobäi.

De Recep Tayyip Erdoğan, tierkesche President: "De Weltmuechte soen ech dat hei: mir duerchkräizen d'Pläng vun deenen, déi ons Diere wëllen opmaache fir LGBT. Sou wéi mer ons Jugend viru Gëfthändler schützen, virun Drogebanden, virun den Terroriste vun der Fetullah an der PKK, sou ass et och ons Flicht, virun LGBT ze schützen."

Sollt bei de Walen e Sonndeg kee vun de Kandidaten am éischten Tour op iwwer 50 Prozent kommen, wier an zwou Wochen (28. Mee 2023) e Ballotage geplangt.