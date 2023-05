E Samschdeg den Owend huet ee Mann op der Place Jeanne d'Arc zu Weller ëm sech geschoss.

Zu Villerupt a Frankräich, direkt hannert der Lëtzebuerger Grenz, gouf et e Samschdeg den Owend géint 19 Auer am Zentrum eng Schéisserei.

Éischten Informatiounen no huet de presuméierten Täter an der Rue Carnot op e Grupp Jonker geschoss. Dobäi sollen e puer Persoune blesséiert gi sinn, dorënner der dräi schwéier, dat mellt France Bleu Lorraine.

Deemno soll eng Persoun um Kapp getraff gi sinn, zwou weiderer am Beräich vum Bauch. Eng Fra soll donieft vun enger Kugel an der Hëft getraff gi sinn. Dem L'Est Républicain no solle fënnef Persoune viséiert gewiescht sinn.

De presuméierten Täter ass a Richtung Audun-le-Tiche geflücht. Hei soll hien dem L'Est Républicain no eng weider Persoun blesséiert hunn.

Dem Buergermeeschter no soll et sech ëm eng Ofrechnung am Drogemilieu handelen.