Et ass dee gréissten Challenge an der Karriär vum Recep Tayyip Erdogan, deen zanter 20 Joer un der Muecht ass.

Et gesäit nämlech esou aus, wéi wann et eng enk Course géing ginn tëschent dem aktuelle President an den Oppositiounschef Kemal Kilicdaroglu. Hie gehéiert zu der sozialdemokratescher Partei CHP a geet un der Spëtzt vun enger Koalitioun vu 6 Parteien an d'Walen.

D'Oppositioun well dem ëmmer méi autoritärem Stil vum Erdogan en Enn setzen. Ronn 64 Millioune Mënsche sinn opgeruff hir Stëmm ofzeginn. Wa kee Kandidat d'absolutt Majoritéit e Sonndeg kritt, kënnt et zu engem 2. Tour den 28. Mee.