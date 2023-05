Bei der Entrevue tëscht dem franséische President an dem Milliardär soll et dorëms gaange sinn, wéi attraktiv Frankräich fir auslännesch Investisseure ass.

De Macron an de Musk hate schonn am Dezember zejoert eng länger Entrevue zu New Orleans. Deemools hat si ënner anerem iwwer d'Produktioun vun elektreschen Autoen a vu Batterië geschwat.

Ausserdeem hat de franséische President Macron den Tech-Entrepreneur deemools fir seng Gestioun vun Twitter kritiséiert a betount, dass sech Twitter an der EU un d'europäesch Reegelen hale misst. De Musk war jo an d'Kritik geroden, well hien d'Reegele géint d'Verbreedung vu falschen Informatiounen um sozialen Netzwierk gelackert hat.

E Méindeg am Nomëtteg wäert den Emmanuel Macron sech zu Versailles mat 200 Cheffen a Cheffinne vun internationalen Entreprisen treffen. Et ass déi 6. Oplag vum Investisseuren-Treffen mam Titel "Choose France". Um Treffe vun dësem Joer sollen Investitiounen an Héicht vun 13 Milliarden € annoncéiert ginn.