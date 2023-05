"Ech sinn de Pita Limjaroenrat, den nächste Ministerpresident vun Thailand", sou de Chef vun der Oppositiounspartei "Move forward" e Méindeg zu Bangkok.

Hie géing elo eng Koalitioun mat fënnef anere Parteien ustriewen. Seng Partei huet d'Wale kloer gewonnen. Zweet-meeschte Stëmme krut d'Pheu-Thai-Partei, déi den Ament och an der Oppositioun ass. Si huet e Méindeg annoncéiert, dass si prett wier, fir an eng Koalitioun ze goen.

Déi 2 Parteie kommen zesummen op 292 vu 500 Sëtz am Parlament. D'Partei vum aktuelle Premier Prayut Chan-O-Cha, dee vun der Arméi ënnerstëtzt gëtt, koum just op déi drëtt Plaz. Eng Regierung mat den aktuellen Oppositiounsparteien ass awer nach net an dréchenen Dicher. No dem Militärputsch 2014 gouf d'thailännesch Verfassung nämlech geännert, sou datt net just déi 500 Deputéiert, ma och 250 vum Militär designéiert Senateure mat ofstëmmen, wie Premierminister gëtt.