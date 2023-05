Nodeems 99 Prozent vun de Stëmmen bei den tierkesche Presidentiellen ausgezielt sinn, ass kloer, dass d'Walen an den zweeten Tour ginn.

Den aktuelle Staatschef Erdogan koum am éischten Tour op 49,4 Prozent vun de Stëmmen. De Leader vun der Oppositioun kënnt op bal 45 Prozent. Déi aner ronn 5 Prozent ware fir den Ultranationalist Ogan. Den zweeten Tour vun e Walen ass den 28. Mee.

De Jean Asselborn iwwer d'Presidentiellen an der Tierkei / Jean-Marc Sturm

D'Tierkei ass schonn ee speziellen Dossier. Et wëll een méi no un d'EU, Ankara genéiert sech awer net, d'Europäer ëmmer nees ze brüskéieren. Et ass een an der NATO, an trotzdeem ginn d'Relatioune mat Russland oder China ausgebaut. D'Tierkei ass geopolitesch een Acteur mat Gewiicht.

Am RTL-Interview e Méindeg de Moien huet den Ausseminister Jean Asselborn begréisst, dass an der Tierkei déi zwee Kandidaten déi nach an der Course sinn , een zweeten Tour acceptéieren an net op verbruet geschalt hunn, well et e Sonndeg net am éischten Ulaf geklappt huet.

Zong un der Wo gi fir de Jean Asselborn déi 5 Prozent, déi den ultranationalistesche Kandidat krut. Dobäi wier et dem Jean Asselborn no intern gesinn e wichtege Choix fir d'Tierkei:

"Et ass kloer wann den Erdogan gewënnt, da geet et der Demokratien an dem Rechtsstaat net ganz gutt. En ass ee wichtege Member vun der NATO, réckelt awer ëmmer méi no u Moskau a Peking an dat geet och esou virun.

Wann de Kilicdaroglu géif wannen, wat wichteg wier, ass, dass de Presidialsystem, deen den Erdogan fir sech opgebaut huet, nees géif opgeléist ginn, an dass et nees zu engem parlamentaresche System kéim."

An der internationaler Press ass een Deels erstaunt, dass den Erdogan sech un der Muecht kéint halen. Domadder wier en Vue vun engem korrupte System, Gemauschels, limitéierter Meenungsfräiheet, politesche Prisonéier, Versoen bei der Gestioun vun der Äerdbiewekatastroph an enger Inflatioun, déi viru galoppéiert an den Tierken den Alldag ëmmer méi schwéier mécht, net ze onbedéngt ze rechne gewiescht.

Fir d'Tierken zielt Identitéit wuel méi wéi Leeschtung an se halen trotz Wirtschaftskris zum Erdogan schreift zum Beispill "d'Neue Zürcher Zeitung".