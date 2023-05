Haaptsujete sinn d'Mënscherechter an den Ukrainkrich. Eng 40 Staats- a Regierungscheffen an d'EU-Kommissiounspresidentin von der Leyen sinn um Rendez-vous.

Lëtzebuerg ass duerch de Premier Bettel vertrueden.

Geplangt ass ënnert anerem, dass eng Zorte Schued-Regëster geschafe gëtt, deen d’Suitte vum Krich dokumentéieren soll.

De Sommet an Island ass eréischt de 4ten an der Geschicht vum Europarot, deen 1949 gegrënnt gouf. Eng leschte Kéier war en 2005 beieneen. En ass jo net Bestanddeel vun der EU, mä këmmert sech ëm déi grouss Zukunftsfroen vun Europa, a leet an deem Sënn och politesch Ziler fest.

Bis Februar d’lescht Joer war och Russland nach Member, ass dunn awer ausgetrueden.