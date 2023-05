Bei engem Feier an engem Hostel am neiséilännesche Wellington sinn an der Nuecht op en Dënschdeg op d'mannst 6 Mënsche gestuerwen. 52 konnte gerett ginn.

Vill vun hinne vum Daach vum Gebai. Dosende Mënsche ginn nach vermësst. Wéi d'Pompjeeë mellen, hätte sech zum Zäitpunkt vum Feier ongeféier 90 Mënschen am Hostel opgehalen.

Héich Flamen an décken Damp waren an de fréie Moiesstonnen iwwert der "Loafers Lodge" am Zentrum vu Wellington ze gesinn, wéi 80 Pompjeeë mat 20 Läschween géint d'Flame gekämpft hunn. Mat Hëllef vun enger Leeder goufen d'Mënsche vum Daach gerett, sou e Porte-parole vun de Rettungsekippen.



"Si hunn zimmlech vill Leit vu ganz uewe vum Daach geholl, vun engem Beräich direkt iwwert dem Feier", sou de Brendan Nelly. "Et gouf keen anere Wee. Dës Leit wiere gestuerwen, wann eist Ekipp net agegraff hätt."

Am Hostel gouf et keng Sprénkleranlag an de Feieralarm wier wuel net automatesch ugaangen.

E Bewunner vum Hostel, dee just säi Virnumm - Chris - genannt huet, sot géintiwwer der Tëleeschaîne TVNZ, hie wier op alle Véieren aus sengem Zëmmer gekroch, fir dem décken Damp z'entkommen. Hie wier bei d'Trapenhaus komm, dat wier voller schwaarzer Damp gewiescht.

"Et war schwéier z'ootmen. Alles ass fort. Mäin Zëmmer ass zerstéiert. Ech hu meng E-Zigaretten a mäin Telefon geholl amplaz meng Schong."

De Brand wier "eng absolut Tragedie", sot den neiséilännesche Regierungschef Chris Hipkins. Et wier "warscheinlech" mat weideren Doudegen ze rechnen. Et hätte vill Aarbechter, déi op Schichte schaffen, am Hostel gewiescht, wisou nach onkloer wier, wéi vill Mënsche wärend dem Feier am Gebai waren.

De Buergermeeschter vu Wellington Tory Whanau sot, et wier vu "vill méi" wéi sechs Doudesaffer auszegoen. Et wier "absolut fierchterlech". Am Hostel hätte souwuel Laangzäit- wéi och Kuerzzäitgäscht gewunnt, dorënner Mënsche mat klengem Akommes a Leit, déi just temporär an Neiséiland gewiescht wieren. "Fir eis zu Wellington ass et en däischteren Dag."

Sechs Mënsche koume mat Verletzungen an d'Spidol. Ee vun hinne schwieft a Liewensgefor. Weider 15 Mënsche goufen op der Plaz medezinesch betreit.

Déi genee Unzuel un Doudesaffer kann een eréischt feststellen, wann een an d'Gebai kann, sou e lokale Polizist.

De Premierminister Hipkins huet eng "grëndlech Enquête" vun der Katastroph annoncéiert. Et géif och iwwerpréift ginn, ob am Gebai all d'Virschrëften agehale goufen.