Den US-President Biden huet fir den Owend eiser Zäit nees déi 4 Cheffen vun Demokraten a Republikaner aus dem Kongress an d’Wäisst Haus invitéiert, fir ze kucken wéi een d’Situatioun ëm déi national Scholden-Situatioun kann deblockéieren.

De Finanzministère huet e Méindeg op e Neits wësse gedoen, dass, wann d’Scholden-Limitte net gehuewe gëtt, d’USA op den 1. Juni am "Default" wieren, also «zuelungsonfäeg» géif ginn, spréch, de Staat kéint näischt méi bezuelen. Keng Paie méi, keng Pensiounen, keng Sozialleeschtungen, jee guer näischt méi u sech.

De gesetzlechen Deckel bei der Staatsverschëldung steet zanter Oktober 2021 bei 31.4 Billiounen Dollar. Dat sinn 120% vun der amerikanescher Wirtschaftsleeschtung pro Joer, an do war ee schonn am Januar ukomm.

Bis elo blockéieren d’Republikaner weider, a wëlle méi Zougeständnesser.