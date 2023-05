Aenzeien a Rapporten no sollen op d'mannst 400 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn, wéi den Zyklon "Mocha" iwwert de Myanmar gezunn ass.

Bei den Doudesaffer soll et sech virun allem ëm Membere vun der muslimescher Minoritéit vun de Rohingya handelen. Dat huet e Spriecher vun der "Nationaler Eenheetsregierung" en Dënschdeg der Noriichtenagence dpa matgedeelt.

Den Trope-Stuerm "Mocha" war e Sonndeg mat enger Vitesse vun 250 Stonnekilometer op de Myanmar an d'Nopeschland Bangladesch getraff. Et war dee stäerkste Stuerm an der Regioun zanter méi ewéi 10 Joer.