Zu Schiffweiler am Saarland soll e jonken Erwuessenen e Méindeg den Owend e 17 Joer alen Teenager erschoss hunn.

Wéi et vun der Police vu Saarbrécken heescht, wier den déidleche Schoss e Méindeg den Owend aus bis ewell nach ongekläerter Ursaach am Keller vun deem 18 Joer ale Mann gefall. De presuméierten Täter gouf nach op der Plaz festgeholl.

De leschten Informatiounen no hate sech, den Ament ewéi de Schoss gefall ass, 3 Persounen am Keller opgehalen. Déi drëtt Persoun wier als éischt fortgelaf, hätt duerno awer d'Police alarméiert. D'Beamte wieren doropshin bei d'Haus vun dem 18 Joer ale Mann gefuer. Hei hate si de Mann a seng Elteren ugetraff. Kuerz drop hate si d'Läich vum Teenager an eng Waff fonnt.

Iwwert de geneeën Oflaf vun der Dot an e méiglecht Motiv vum presuméierten Täter ass den Ament nach näischt gewosst.