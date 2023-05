D'Police vu Köln huet en Dënschdeg wéinst dem Verdacht op Bedruch mat Corona-Biergertester an 11 Stied parallel 44 Wunnengen a Büroen duerchsicht.

D'Ermëttlunge riichte sech géint am Ganzen 22 Beschëllegt, déi am grousse Stil net duerchgefouert Biergerschnelltester zur Ofrechnung un d'Krankekeess agereecht sollen hunn. D'Männer an d'Fraen am Alter tëscht 24 a 57 Joer sollen dem aktuellen Ermëttlungsstand no op déi Manéier un e puer Milliounen Euro komm sinn. Eleng an engem vun de 14 vum Kölner Parquet lancéierte Verfare läit de Schued bei enger Héicht vun 2,4 Milliounen Euro. Déi eenzel Verfare ginn onofhängeg vuneneen duerchgefouert.

Bei de Perquisitiounen zu Köln, Bonn, an der Ëmgéigend vun Neuss a Rhein-Sieg-Kreis hunn d'Beamten Dokumenter an Date geséchert. Donieft hunn d'Ermëttler Verméigendwäerter geséchert souwéi Luxusaueren a Boergeld an engem fënnefstellege Beräich séchergestallt. D'Ermëttlunge lafen nach.