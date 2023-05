An de Verhandlungen am amerikanesche Scholde-Sträit ginn et, wéi et schéngt, Fortschrëtter.

Wéi et en Dënschdeg zu Washington geheescht huet, wier et realistesch, dass et nach am Laf vun dëser Woch zu engem Accord kënne. Dat nodeems den US-President Biden sech virdru mat de Responsabelen vun den Demokraten an de Republikaner am Kongress getraff hat.

Wéi et no der Entrevue vum republikanesche Chef am Representantenhaus McCarthy geheescht huet, misst bannent kuerzer Zäit nach ganz vill geschéien.

Wann d'Limite vun der méiglecher Staatsschold net gehuewen gëtt, wieren d'USA op den 1. Juni am Defaut. Sprëch, de Staat kéint näischt méi bezuelen: Keng Paien méi, keng Pensiounen, keng Sozialleeschtungen, u sech guer näischt méi.

De gesetzlechen Deckel bei der Staatsverschëldung steet zanter Oktober 2021 bei 31.4 Billiounen Dollar. Dat sinn 120% vun der amerikanescher Wirtschaftsleeschtung pro Joer. Do war ee schonn am Januar ukomm.