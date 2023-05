En Dënschdeg den Owend huet d'Police vu Grenoble an engem Appartement d'Läich vun engem 42 Joer ale Mann fonnt. Op de Mann war iwwer 50 Mol agestach ginn.

Wéi et e Mëttwoch vum Parquet vu Grenoble heescht, hätten d'Beamten de Brudder vum Affer, dee sech deen Ament an der Wunneng opgehalen huet, festgeholl.

D'Pompjeeën an d'Secouristen hätten de schwéier blesséierte Mann géint 21 Auer en Dënschdeg den Owend fonnt. Dat an der Kiche vun engem Appartement am Zentrum vu Grenoble. D'Affer hätt ënner anerem Blessuren um Hals gehat an hätt keng Liewenszeechen méi vu sech ginn. All Versich, de Mann ze reaniméieren wiere feelgeschloen.

D'Police ermëttelt elo, fir déi genee Ëmstänn vum Mann sengem Doud ze klären.