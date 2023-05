Den Nicolas Sarkozy ass e Mëttwoch de Moien an zweeter Instanz zu 3 Joer Prisong verurteelt ginn, dovun 2 Joer op Sursis.

D'Cour d'appel vu Paräis huet domat d'Urteelt an éischter Instanz confirméiert an de fréiere franséische President zu engem Joer Hausarrest an enger elektronescher Foussfessel verurteelt.

Den Nicolas Sarkozy ass schëlleg gesprach gi wéinst Korruptioun a Bestiechung an der sougenannter "Affaire des écoutes": am Joer 2014, nodeems hie President war, hunn de Nicolas Sarkozy a säin deemolegen Affekot probéiert, vun engem Riichter Informatiounen ze kréien iwwert Enquêten, déi amgaang waren. Dat am Zesummenhang mat illegaler Finanzéierung vun enger Walcampagne.

Et ass déi éischte Kéier – an der moderner Zäit - datt e fréiere franséische Staatschef eng Prisongsstrof kritt.