D'Police an d'Douane sinn am Saarland géint Blanchiment an de sougenannte Hawala-Banking virgaangen.

Am Ganze goufen 13 Wunn- a Geschäftsraim duerchsicht an dräi Leit goufen op Uerder vum Parquet festgeholl. Ronn 210.000 Euro Boergeld, Bijouen, Goldbarren a Mënz an engem sechsstellege Wäert, zwou Schosswaffen a sëllegen Dokumenter an Date si séchergestallt ginn. D'Ermëttlungen am Optrag vum Parquet Saarbrécken riichte sech géint e Grupp vu fënnef Leit, déi wéinst Verstéiss géint de sougenannten Hawala-Banking, Geldwäsch souwéi der Bedeelegung u kriminelle Vereenegunge verdächtegt ginn. Den 31 Joer alen Haaptverdächtege gëtt dréngend verdächtegt, en Deel vum Hawala-System ze sinn, deen international aktiv ass. Beim Hawala-Banking gëtt Boergeld baussent dem staatlech accordéierte Bankesystem géint eng Provisioun transferéiert. De System gëtt fir legal, ma och fir illegal Geldtransferte genotzt. Ausgangspunkt vun den zanter 2022 lafenden Ermëttlunge géint d'Gruppéierung waren deemno Informatiounen iwwer Blanchiment an Zesummenhang mam illegal Schleise vu Mënschen.