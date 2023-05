Nodeems e Mëttwoch 9 Mënsche bei den uergen Iwwerschwemmungen ëm d'Liewe koumen, ass fir en Donneschdeg an der Regioun Emilia-Romagna kee Ree méi gemellt.

An enger Rei Stied hunn en Donneschdeg d'Opraumaarbechten ugefaangen. Besonnesch betraff si Cesena, Forlì, Faenza a Ravenna, esou wéi d'Haaptstad vun der Regioun Bologna.

D'Presidentin vun der Regioun Emilia-Romagna, d'Irene Priolo, huet vu "beispillosen Dimensioune" geschwat, déi een esou an der Regioun nach net gesinn hätt. De lokalen Autoritéiten no ass d'Zuel vun den Doudesaffer mëttlerweil op op d'mannst 9 Persoune geklommen.

E Mëttwoch huet et esou staark gereent wéi soss an engem hallwe Joer. Dat huet virun allem no der Dréchent, ënnert där Norditalien laang gelidden huet, fir Iwwerschwemmunge gesuergt.