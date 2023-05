De Minister fir ëffentlech Sécherheet, de Bill Blair, huet e Mëttwoch d'Lag an der Provënz Alberta als "besonnesch geféierlech" agestuuft.

Eng weider Erausfuerderung wier, datt et och anere Regioune wéi Saskatchewan, British-Columbia an den Nordwest-Territroiren antëscht vill an uerg Bëschbränn gëtt. Deemno géing Kanada sech elo "un aner Länner, d'USA, Mexiko, Australien an Neiséiland" wenden, fir dës ëm Hëllef ze froen.

Zanter Ufank Mee sinn an der Provënz Alberta iwwert eng hallef Millioun Hektar Bësch a Wisen ofgebrannt. Dat ass eng Fläch, déi bal annerhallef Mol esou grouss ass wéi déi spuenesch Insel Mallorca. Sëllegen Haiser an Entreprisë goufen zerstéiert. Eng 2.500 Pompjeeën aus dem ganze Land a 400 Zaldote kämpfen an der Provënz géint d'Bränn, vun deenen aktuell 27 net ënner Kontroll sinn.

An der westlecher Provënz British Columbia huet et e Mëttwoch op 60 Plaze gebrannt, 15 vun de Feieren hunn als onkontrolléiert gegollt. Am Gebitt vun den Nordwest-Territoirë goufen Dausende Mënsche wéinst de Bränn a Sécherheet bruecht.