Méi wéi zwou Wochen, nodeems e Fliger iwwert dem kolumbianesche Reebësch ofgestierzt ass, goufen dräi Kanner an en 11 Méint jonke Puppelche lieweg fonnt.

"Freed fir d'Land", huet de kolumbianesche President Gustavo Petro e Mëttwoch op Twitter geschriwwen. D'Kanner vum indigeene Vollek Huitoto wieren "no enger ustrengender Sich vun eise Leit" erëmfonnt ginn.

Méi wéi honnert Zaldote mat Hënn hunn no de Mannerjäregen am dichten Amazonas-Reebësch gesicht. Den 1. Mee ware si an enger Cessna 206 ënnerwee, déi iwwer dem Reebësch vum Radar verschwonnen an ofgestierzt war. Déi dräi erwuesse Passagéier ware beim Ongléck ëm d'Liewe komm, dorënner och d'Mamm vun de véier Kanner.

Nodeems beim Fliger ugebass Friichte fonnt goufen, goungen d'Rettungsekippen dovun aus, datt d'Kanner am Alter vu 4, 9 an 13 Joer zesumme mam 11 Méint ale Bëbee nach liewen. Wéi dunn e Mëttwoch de Moien "en improviséierten Ënnerstand aus Bengelen an Äscht" fonnt gouf, hunn d'Rettungsekippen hir Sich nach eng Kéier intensivéiert.