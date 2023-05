Nodeems bei engem Brand an engem Hostel zu Wellington 6 Mënschen ëm d'Liewe koumen, gouf elo e Mann wéinst presuméierter Brandstëftung festgeholl.

Wéi d'neiséilännesch Police en Donneschdeg matdeelt, muss de Mann sech elo virum Bezierksgeriicht Wellington veräntwerten. Weider Verdächteger am Zesummenhang mam Feier ginn et keng.

Beim Brand an der Pensioun an der neiséilännescher Haaptstad waren 90 Mënschen am Gebai. Op d'mannst 6 Mënsche koumen dobäi ëm d'Liewen, 21 goufen der blesséiert.

Bis ewell goufen nëmmen zwou vun de Läichen aus dem Hostel erausgeholl. Dat well den Accès zu villen Zëmmeren duerch den Daach, deen agestierzt ass, blockéiert ass an d'Pompjeeën net erakommen. Aus deem Grond geet een och dovun aus, datt nach méi Doudesaffer am Gebai fonnt wäerte ginn.