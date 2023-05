Zu Roum ass en Automobilist duerch d'Sécherheetskontrolle vun der Vatikanstad gerannt. De Chauffer soll wuel duerchernee gewiescht sinn a gouf festgeholl.

De ronn 40 Joer ale Mann war en Donneschdeg den Owend mat sengem Auto fir d'éischt bei d'Entréespaart "Sant'Anna" an der Géigend vun der Petersplaz gefuer, wou him den Accès an d'Vatikanstad refuséiert gouf. Doropshin huet hien de Won zréckgesat an ass mat héijer Vitess duerch déi zwou Kontrollstatioune vun der Schwäizer Gard an der Gendarmerie gerannt.

Beim Versuch de Chauffer ze stoppen, huet ee Gendarm mat enger Pistoul op déi viischt Pneue geshoss, huet awer nëmmen de Schutzblech getraff. Schlussendlech ass den Auto bis an den Damasushaff komm an domat praktesch bis bei d'Entrée vum Apostolesche Palais. Hei ginn ënnert anerem Staatsgäscht virgefuer a bei de Poopst bruecht.

Do ukomm, ass de Chauffer schlussendlech aus dem Auto geklommen a gouf vun de Poliziste festgeholl. Bei enger medezinescher Kontroll gouf eng "psychophysesch Stéierung" vun den Doktere vum Vatikan festgestallt. Wéi et vun der Noriichtenagence Ansa heescht, wier den Italieener en Donneschdeg den Owend mat an d'vatikanesch Gendarmerieskasär komm.