Ënner anerem huet Däitschland eng Reeswarnung fir Italien erausginn. Nieft der Regioun Emilia-Romagna ass och Sizilien betraff.

No den dramateschen Iwwerschwemmungen an der italienescher Regioun Emilia-Romagna ginn et op d’mannst 13 Doudeger. Dausende vu Mënschen hunn och missen evakuéiert ginn. Et gëtt e Schued a Milliardenhéicht.

Bannent 36 Stonnen ass de Reen vu 6 Méint erofkomm, sot de President vun der Emila-Romagna op der italieenescher Tëlee. D’Zerstéierung wär mat engem Äerdbiewe vergläichbar. 21 Flëss sinn iwwer hir Ufer geklommen. 36 Stied a Gemenge goufen iwwerschwemmt.

D’Formel 1 zu Imola ass jo och ofgesot ginn.