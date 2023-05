2016 goufen den australeschen Dokter a seng Fra am Burkina Faso entfouert. Wärend d'Jocelyn no 3 Woche fräikënnt, bleift hire Mann jorelaang gefaangen.

De Kenneth Elliott a seng Fra hu 40 Joer am westafrikanesche Burkina Faso gelieft a geschafft, wéi si am Januar 2016 an der Géigend vun der Grenz tëscht dem Burkina Faso an dem Mali vun Extremisten entfouert goufen. Wärend d'Fra vum australeschen Dokter schonn no 3 Woche fräikoum, war de Kenneth Elliott fir ganzer 7 Joer a Gefaangenschaft.

2023 gouf den haut 88 Joer ale Mann fräigelooss a kann endlech zréck a seng Heemecht. "Ech freeë mech immens, Iech matdeelen ze kënnen, datt den Dr. Kenneth Elliott no iwwer 7 Joer Gefaangenschaft a Westafrika fräigelooss gouf", huet déi australesch Ausseministesch Penny Wong erkläert. Hie wier "sécher a wuel op" a schonn zréck bei senger Fra Jocelyn an de gemeinsame Kanner.

A Perth doctor who was kidnapped in 2016 has finally been released, allowing him to reunite with his family for the first time in seven years.https://t.co/4pnBdTucAc — Sky News Australia (@SkyNewsAust) May 19, 2023

D'australesch Koppel war 2016 vun engem militante Grupp festgehale ginn, déi Relatiounen zu der islamistescher Terrororganisatioun Al-Kaida hu soll. D'Al-Kaida am islamesche Maghreb huet deemools erkläert, datt d'Koppel entfouert gouf, d'Fra awer ouni Konditioune rëm fräigelooss gouf, well d'Ëffentlechkeet Drock gemaach hätt an d'politesch Leader hinne geroden hätt, Fraen net an de Krich ze verwéckelen.

Detailer iwwer d'Fräiloosse vum Mann goufen net genannt. D'australesch Regierung an d'Famill Elliott hätt sech fir d'Fräiloossung vum Dokter agesat, huet d'Ausseministesch erkläert. Iwwerdeems huet d'Famill "der australescher Regierung an allen, déi sech am Laf vun der Zäit fir seng Fräiloossung agesat hunn", Merci gesot an erkläert, datt de Kenneth Elliott elo "Zäit a Privatsphär brauch, fir sech auszerouen an erëm Kraaft ze tanken".