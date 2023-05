Den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj gëtt sech um Sommet vun de G7 a Japan erwaart.

Zu Hiroshima soll hien de franséische President Emmanuel Macron, den US-amerikanesche President Joe Biden an och den japanesche Regierungschef Fumio Kishida fir bilateral Reunioune gesinn. Dat confirméieren Diplomate vun de respektive Länner.

Um ukrainesche President sengem Programm stéingen awer och Gespréicher a grousser Ronn. Och d'Invitéeën um G7 Brasilien an Indien wären dobäi.

Der AFP no reest den ukrainesche President an engem Fliger, dee Frankräich him zur Verfügung gestallt huet.

E Freideg hat den US-President Biden um Sommet vun de siwe groussen Industrienatioune jo schonn annoncéiert, dass ukrainesch Pilote solle fir de Kampfjet F16 forméiert ginn. D'Pilote sollen an Europa geschoult ginn, dat soll an den nächste Méint geschéien.

Wéini a wéi vill där Fligeren tatsächlech iergendwa kéinte prett gestallt ginn, dat wäert zu engem spéideren Zäitpunkt decidéiert ginn. Den Selenskyj wäert sech e Samschdeg staark maache fir séier Liwwerungen. D'Experte schätzen, datt d'Diskussioun kéint kontrovers ginn.

Um G7 gouf generell voll Solidaritéit mat Kiew gewisen. Iwwerdeems goufe weider Sanktioune géint Russland decidéiert.

China, e Sträitthema

D'USA hunn beim G7-Sommet a Japan eng gemeinsam Deklaratioun vun de Memberstaaten iwwer e koordinéierten Ëmgang mat China annoncéiert an dat, obwuel d'Vereenegt Staaten an Europäesch Unioun sech virum Sommet net eens waren, wéi ee mam Handel mat China soll weidergoen.

Et géif ëm méi widderstandsfäeg Liwwerketten goen, virop a Beräicher wou verschidden G7-Staate staark vu China ofhängeg sinn. Sensibel Technologie solle besser protegéiert an Exporter kontrolléiert ginn, dat huet den nationale Sécherheetsberoder vun den USA Jake Sullivan viru Journalisten zu Hiroshima gesot.

Déi westlech Staate solle mat dëse Mesurë geschützt ginn, ouni awer eng oppe Konfrontatioun mat China ze riskéieren. Dofir misst een de Chinesen déi Politik transparent erklären, esou den US-Amerikaner.