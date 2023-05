A Serbien sinn vill Bierger am Besëtz vu Waffen. Offiziell sinn iwwer 760.000 Schosswaffe registréiert.

An der serbesche Haaptstad Belgrad sinn op en neits zéngdausende Mënschen op d'Stroosse gaangen, fir géint Waffegewalt ze demonstréieren. Ausléiser waren zwou Attacke mat Schosswaffen, dorënner eng an enger Schoul, an de leschten zwou Wochen, bei deenen 18 Leit ëm d'Liewe komm sinn.

D'Demonstranten hunn de Récktrëtt vun héichrangege Politiker, en Enn vun der Gewalt, d'Verherrlechung an de Medien a Mesuren, fir datt d'gewalttäteg Contenuen ageschränkt ginn, gefuerdert.

D'Regierungspartei vum serbesche President huet d'Protester kritiséiert a betount, d'Dote géifen instrumentaliséiert ginn, fir de President z'attackéieren.