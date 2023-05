Wéinst Bëschbränn a Spuenien hunn honnerte Leit missen a Sécherheet bruecht ginn. Betraff si ronn 700 Awunner vu véier Uertschaften.

Iwwer 300 Pompjeeë si nach ëmmer am Asaz, fir d'Flamen ënner Kontroll ze kréien. Duerch d'Feier solle schonn iwwer 8.000 Hektar Land zerstéiert gi sinn. E Mëttwoch war et ausgebrach an aktuell geet een dovun aus, datt d'Feier vun engem geluecht gouf.