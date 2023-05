Nodeem eng Ausso vum ukraiensche President drop schléisse konnt losssen, datt hien de Verloscht vu Bachmut confirméiert, koum kuerz drop en Dementi.

D'Schluecht ëm Bachmut ass eng vun de längsten an dësem Krich, bei der vill Zaldoten hiert d'Liewe gelooss hunn. Nodeem d'Ukrainer Enn der Woch just nach e puer Stroosse vun der Stad konnten halen, huet de Chef vun de Wagner-Söldner Prigoshin e Samschdeg gemellt, datt seng Privatarméi d'Stad elo fir Russland ageholl hätt.

E puer Stonne méi spéit huet Moskau confirméiert, datt een déi schwéier ëmkämpfte Stad ënner Kontroll hätt. Wagner hätt mat Hëllef vun der russescher Artillerie, Loftënnerstëtzung a reguläre russeschen Truppen d'Stat elo komplett ageholl, esou de Verdeedegungsministère.

Aus dem Kreml gouf et Gléckwënsch un d'Wagner-Trupp an un déi russesch Arméi vum Wladimir Putin. D'Schluecht ëm Bachmut, bei där d'Stad, wou fréier emol 70.000 Leit gelieft hunn, komplett zerstéiert gouf, gëllt als längst a verloschträichst Schluecht an dësem Krich. Bachmut zielt als en Haaptdeel vun der russescher Invasioun vu Sjewjerodonezk a Lyssytschansk. Sollt d'Stad dann elo effektiv de Russen an d'Hänn gefall sinn, wier de Wee an déi nächst zou Groussstied Slowjansk a Kramatorsk op. Domadder géif d'Invasiounsarméi hirem Zil, fir d'Regioun Donezk komplett anzehuelen.

Membere vun der Wagner-Grupp zu Bachmut. / © AFP

De Wagner-Chef Prigoshin hat e Samschdeg mat engem russesche Fändel am Grapp an engem Video d'Victoire zu Bachmut annoncéiert. A senger Ried huet hien awer och déi russesch Bürokratie kritiséiert, well een nieft den ukraineschen Truppen och géint déi hätt misste kämpfen. Et wier fir hien a seng Leit eng Éier gewiescht, an dëser Stad fir Russland ze kämpfen, elo awer géife si Bachmut der russescher Arméi iwwerloossen. Seng Truppe bräichten elo eng Paus, och wa si Russland weider zu Verfügung stinn. Nach wärend de Kämpf hat de Prigoshin Bachmut als "Fleeschwollef" bezeechent, well hei vill Kämpfer an Zaldoten op béide Säiten hiert d'Liewe gelooss hunn.

Ukrain confirméiert, Kontroll net méi ze hunn - Dementéiert dëst awer kuerz drop

D'Ukrain huet d'Anhuele vu Bachmut net bis e Sonndeg de Moie confirméiert. E Samschdeg nach, no der Annonce vum Wagner-Chef, hat et nach geheescht, datt d'Situatioun kritesch, d'Stad awer nach net komplett an d'Kontroll vun de Russen iwwergaange wier. Ma och vun hirer Säit huet et geheescht, datt béid Krichsparteien an dëser Schlucht vill Leit verluer hunn.

E Sonndeg de Moien dunn hat de ukraiensche President Selenskyj op d'Fro vun engem Reporter, ob Bachmut nach an den Hänn vun ukraineschen Truppe wier, geäntwert: "Ech mengen net. Awer Dir musst verstoen, datt et do näischt méi gëtt. Si hunn alles zerstéiert, et gëtt keng Gebaier méi. [...] Just nach Äerd a vill doudeg Russen. Awer si si bei eis komm. Eis Verdeedeger vu Bachmut hu ganz Aarbecht geleescht a natierlech wësse mir hir groussaarteg Aarbecht ze schätzen." Esou zitéiert de brittesche Sender Sky News den ukrainesche President a vu ville Leit a Medien, dorënner och RTL Lëtzebuerg, gouf eng Confirmatioun erausgelies, datt d'Ukrain d'Stad Bachmut verluer huet.

Ma just Stonnen no der Ausso vum Selenskyj huet et vun der Arméifeirung geheescht, datt zu Bachmut nach ëmmer géif gekämpft ginn. An och e Spriecher vum Selenskyj huet matgedeelt, datt de President mat senge Wierder net de russesche Statement iwwert d'Stad confirméiert huet. Hie behaapt op de soziale Reseauen, dass de Selenskyj mat der Äntwert "ech denken net", der russescher Annonce, hir Truppen hätten Bachmut ënner Kontroll, widdersprieche wollt.