Vun e Méindeg u gëtt et fir eng Woch eng Wafferou am Sudan. Doriwwer sinn d'Konfliktparteie sech eens ginn.

D'USA a Saudi-Arabien hunn dat offiziell confirméiert. Vertrieder vun der sudanesescher Arméi an der paramilitärescher RSF-Miliz hätten an der saudi-arabescher Stad Dschidda en Ofkommes ënnerschriwwen.

D'Wafferou fänkt e Méindeg den Owend um 21.45 Auer Lokalzäit zu Khartum un.

Dacks gouf sech net un de Cessez-le-feu gehalen an deem Muechtkampf. Dofir gëtt eng international Iwwerwaachungskommissioun agesat.

Am Ofkommes ass och virgesinn, Hëllefsgidder ze verdeelen an arméiert Kämpfer aus Spideeler an aneren ëffentlechen Institutiounen ofzezéien.