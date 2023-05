D'russesch Aggressioun an der Ukrain ass e Méindeg de Sujet am Conseil vun den EU-Ausseministeren zu Bréissel.

U sech ass et de Suivie vun de geopoliteschen Diskussiounen, déi d'Ministeren ewell d'läscht Woch zu Stockholm haten.

De Jean Asselborn ass virun der internationaler Press e Méindeg de Moien ënnert anerem op den Afloss vu China op de russeschen President Putin ze schwätze komm. Dem Lëtzebuerger Ausseminister no hätt China e groussen Afloss op de Wladimir Putin.

De Jean Asselborn iwwert de chineeseschen Afloss op Russland

Op d'russesch Aggressioun an der Ukrain ugeschwat, sot de Jean Asselborn, datt d'EU op der Säit vun den Ukrainer géif stoen, déi attackéiert gi wieren a sech op hirem Territoire och misste kënne verdeedegen.

Dem Jean Asselborn no, steet d'EU kloer op der Säit vun der Ukrain

D'Situatioun am Iran ass e Méindeg och e wichtege Sujet um EU-Diplomatie-Sommet. Rezent war et am Iran jo zu 3 weideren Exekutioune komm.

D'EU well dann och net acceptéieren, datt d'Mënscherechter esou massiv vum Regime zu Teheran mat Féiss getrëppelt ginn.

Duerfir gëtt et e Méindeg och de Feu-Vert fir en 8. Sanktiouns-Pak géint den iranesche Regimm.

Virum Ufank vum Conseil hunn sech iwwerdeems eng ganz Rëtsch EU-Memberlänner gesinn, fir sech an engem "Grupp vu Frënn" zesummen ze dinn, fir am Domaine vun der gemeinsamer Aussen- a Sécherheetspolitik méi op d'qualifizéiert Majoritéit ze setzen.