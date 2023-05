Am Mississippi gouf en 11 Joer ale Bouf vun engem Beamten an d'Broscht geschoss, obwuel hien nëmmen hir Instruktioune befollegt huet.

E Samschdeg de Moien hat e Bouf aus Mississippi d'Police wéinst engem haisleche Konflikt geruff. Wéi et vun der Mamm heescht, wier géint 4 Auer moies de Papp vun engem vun hiren anere Kanner bei hinnen doheem opgedaucht. Well si sech duerch de Mann menacéiert gefillt hat, huet si hire Jong ugestallt, d'Police ze ruffen.

Ee Polizist, dee kuerz drop bei hinnen ukoum, stoung scho mat der Waff gezu virun der Dier, wéi d'Mamm d'Dier opgemaach huet. Doropshin goufen all d'Persounen am Haus opgefuerdert, erauszegoen. Wéi d'Mamm erkläert, wier hire Bouf doropshin ëm den Eck komm, fir bei d'Dier ze goen. An deem Moment huet de Polizist och schonn direkt op hie geschoss.

D'Kand koum mat enger Schosswonn an der Broscht an d'Spidol an huet nëmme knapp iwwerlieft, wéi et vum Affekot vun der Famill heescht. E Mëttwoch wier de Bouf aus der Klinik entlooss ginn, wier awer traumatiséiert a brauch psychologesch Betreiung.

D'Famill fuerdert elo, datt de schëllege Polizist, deen "d'Situatioun eskaléiert" huet, direkt entlooss gëtt. Bis ewell war hie just vum Déngscht suspendéiert ginn. "Mir verlaange Gerechtegkeet", huet den Affekot betount. "En 11 Joer ale schwaarze Jong war kuerz virdrun, säi Liewen ze verléieren. Hien hat näischt falsch gemaach." Den Affekot verlaangt elo, datt d'Opname vun der Bodycam verëffentlecht ginn an och d'Videomaterial vun enger Tankstell an der Géigend.

D'Police vu Mississippi huet sech bis ewell net zum Virfall geäussert.