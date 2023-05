E Sonndeg den Owend gouf et um Lago Maggiore en uergt Accident mat engem Touristeboot.

4 Leit si beim Ongléck ëm d'Liewe komm, dat hunn déi italieenesch Rettungsekippen e Méindeg de Moie matgedeelt. 21 Persoune konnte gerett ginn a sinn deels blesséiert ginn. Keng Persoun schwieft a Liewensgefor.

#Varese, imbarcazione ribaltata nel lago Maggiore: recuperato il corpo senza vita della quarta persona, l’ultima delle quattro segnalate come disperse. Concluse le operazioni di ricerca da parte dei #vigilidelfuoco, inizia il recupero dell'imbarcazione [#29maggio 8:00] pic.twitter.com/NZAcdBe77r — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 29, 2023

Den Autoritéiten no soll dat 16 meter laangt Boot ënnergaange ginn, well et an en Tornado (Windhose) gerode war. Wéi et vum President vun der Regioun, Attilio Fontana, heescht, wier d'Boot vun Touristen aus Däitschland a Groussbritannien gelount ginn.

U Bord waren am Ganzen 23 Touristen an zwee Membere vum Equipage.

De Virfall war am südlechen Deel vum Séi. De Lago Maggiore ass deen zweetgréisste Séi an Italien a ganz beléift bei Touristen.