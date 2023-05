Dat sot de franséische President Emmanuel Macron e Méindeg zu Paräis, wou eng Konferenz vun de Vereenten Natiounen ugefaangen huet.

Hei gëtt bis e Freiden driwwer diskutéiert, wéi een Offall aus Plastik kann reduzéieren. D'Delegéiert aus 175 Länner verhandelen iwwert en Ofkommes. Dobäi geet et zum Beispill ëm e Verbuet vu Produiten aus Plastik, déi just eemol benotzt ginn. D'Gespréicher dierften allerdéngs duerch staark Meenungsverschiddenheeten ënnert de Memberlänner gebremst ginn.

Op där enger Säit gëtt et eng Koalitioun vu 50 Länner, déi ganz héich Ambitiounen hunn an d'Produktioun vu Plastik staark wëlle bremsen, dozou gehéieren och d'EU-Länner. Op där anerer Säit gëtt et Länner mat groussen Industrien, déi de Problem mam Recycling a mam Offall-Managment wëllen an der Grëff kréien. Dozou gehéieren zum Beispill China, d'USA a Saudi Arabien.