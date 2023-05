An den "Hautes fagnes", also dem Naturschutzgebitt tëscht Spa, Malmédy an der däitscher Grenz, ass den Ament e gréissert Bëschfeier am Gaangen.

Géint hallwer 6 e Méindeg den Owend wier et ugaangen an huet sech séier ausgebreet, heescht et säitens de lokalen Autoritéiten. Déi belsch Pompjeeën ginn och vun däitsche Kolleegen ënnerstëtzt. Méi wéi 50 Hektar Bësch a Gestrëpps an deem nëmmen ganz schwéier zougängleche Gebitt wiere schonn am Laf vum Owend e Méindeg verbrannt. D'Autoritéite ginn dervun aus, dass d’Feier duerch e mënschleche Feeler entstanen ass.