Eethnesch Serben hu sech zu Zvecan Ausernanersetzungen mat der Police a mat KFOR-Zaldoten geliwwert.

Si hätte probéiert, d’Kontroll iwwert e Gebaih vun der Stad-Verwaltung ze kréien. Dobäi wieren op d’mannst 25 Zaldoten blesséiert ginn, verschiddener vun hinnen uerg. Och Demonstranten wieren blesséiert an Spideeler ageliwwert ginn.

Grond fir d’Protester, sinn déi läscht Gemengewalen. Op verschidde Plaze goufen Albaner op de Buergermeeschterposten gewielt. Doropshin hunn d’Serben den Zougang zu Gemenge blockéiert.

Am Norde vum Kosovo sinn d’Serben eigentlech an der Majoritéit. Se hunn d’Walen awer aus Protest un der kosovarescher Regierung boykottéiert. Vill serbesch Buergermeeschteren haten och demissionéiert. Den Noper Serbien erkennt de Kosovo jo weiderhin net als onofhängegt Land un an de serbesche Premier huet d’Virgoe vun de KFOR-Truppen deementspriechend kritiséiert. Dës géifen net d’Populatioun schützen, mä déi, déi un der Muecht wieren.