Déi pro-europäesch Regierung wëll net en zweet Ukrain fir Moskau ginn. Dowéinst probéiert een, bis 2030 Member vun der Europäescher Unioun ze ginn.

D'Europäesch Unioun verduebelt praktesch d'Finanzhëllef fir Moldawien. 295 Milliounen Euro ginn dem äermste Land um europäesche Kontinent zur Verfügung gestallt, fir d'Wirtschaft ze stabiliséieren a Strukturreformen z'ënnerstëtzen. Déi Decisioun gouf 48 Stonnen, ier 47 Staats- a Regierungscheffen eben a Moldawien, fir den zweeten Sommet vun där nach jonker Europäescher Politescher Gemeinschaft zesummekommen. Op engem Ament, wou och de Gruef an der Populatioun, tëscht Pro-Russen a Pro-Europäer méi grouss gëtt.

Moldawien: Tëscht Ukrain a Rumänien. Tëscht Krich a Fridden

Fir 2,6 Millioune Moldawier gehéiert den Ausnamezoustand elo schonn zanter 15 Méint zum Alldag. Déi Russesch Invasioun vun der Ukrain huet de politesche Gruef an der Populatioun vun der Republik nach méi déif opgerappt, wéi en et déi lescht Joerzéngt scho war.

Viru gutt enger Woch war déi lescht grouss Manifestatioun an de Stroosse vun der Haaptstad Kishinau. 75.000 Moldawier sinn op Strooss gaangen. D'Äntwert vun de Pro-Europäer, op eng Pro-Russesch-Manifestatioun:

"Den eenzege Wee, fir a Fridden a Wuelstand ze liewen", sou d’Presidentin Maia Sandu.

Bis 2030 wëll déi aktuell pro-europäesch Presidentin dat äermst Land um Kontinent an d’EU féiere. D'Maia Sandu ass sech es bewosst, dat bis dohin grouss Efforten néideg sinn. Fir si ass dëse Schratt awer och d'Garantie, fir no der Ukrain net dat nächst Land ze sinn, wat vu Russland iwwerfall gëtt.

Den Duerchschnëttsloun a Moldawien läit bei 400 Euro de Mount

Sommet: Europäescher politescher Gemeinschaft (30.5.23)

Fir déi pro-europäesch Regierung ze destabiliséieren, huet Moskau de leschte Wanter de Gas-Krunn zougedréit. Moldawien huet misse méi deiere Gas aus Rumänien importéieren. Dat huet déi scho ganz enk gestréckte Budgete vu ville Famillje ferm strapazéiert. D’Europäesch Unioun huet mat Finanzsprëtzen a Milliounenhéicht an enger ziviller Missioun mat Observateuren a Beroder geäntwert.

Op engem Ament, wou Moldawien, sou grouss wéi d’Belsch a Lëtzebuerg zesummen, ëmmer nees iwwer déi sou genannt "Hybride Krichsféierung" vu Moskau attackéiert gëtt. Massiv Propaganda, Cyberattacken, politesch Destabiliséierung duerch déi pro-russesch Oppositioun hunn déi lescht Méint zougeholl.

1991 hat d’Onofhängegkeet vu Moldawien hire Präis

Zanterhier ass d’Land gespléckt. Transnistrien, eng Regioun sou grouss wéi déi belsch Provënz Lëtzebuerg, huet eesäiteg hir Onofhängegkeet erkläert. Moskau huet zanterhier net just Zaldoten an där enker Sträif tëscht der Ukrain a Moldawien stationéiert. Déi pro-russesch Regioun Transnistrien, déi vun de Vereenten Natiounen net als Staat unerkannt gëtt, huet hiert eegent Parlament, hiren eegene Rubel. An de Schoule léieren d'Kanner d'kyrillescht Alphabet.

E Kontext, deen dem zweete Sommet vun der Europäescher Politescher Gemeinschaft en Donneschdeg, fir deen dës Kéier net manner wéi 47 Staats- a Regierungscheffen aus dem Westen ageluede sinn, eng ganz speziell Bedeitung gëtt. Dobäi kënnt, dat d’Schlass Mimi, op deem den Dialog, d’Allianz géingt Moskau, respektiv Minsk gestäerkt solle ginn, just 15 Kilometer vun Transnistrien an eng 30 vum éischten ukraineschen Duerf ewechläit.