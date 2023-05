Zu Dresden stounge véier potentiell Lénksextremiste viru Geriicht, well si tëscht 2018 an 2020 Neonazien ugegraff an deels schwéier blesséiert sollen hunn.

E Mëttwoch am spéide Moie gouf d'Urteel an dëser Affär geschwat. Déi Haaptugeklote Lina E. gouf zu enger Prisongsstrof vu 5 Joer an 3 Méint verurteelt. D'Geriicht gesäit et als erwisen un, dass déi 28 Joer al Studentin zu enger krimineller Organisatioun gehéiert huet.

Déi 3 mat-ugeklote Männer goufen zu Prisongsstrofen vun tëscht 2 Joer a 5 Méint an 3 Joer verurteelt. Dat well si zu enger krimineller Organisatioun gehéiert respektiv dës ënnerstëtzt sollen hunn.

D'Geriicht ass mat sengem Urteel géint déi Haaptugekloten ënnert der Fuerderung vum däitsche Parquet bliwwen. Dësen hat eng Fräiheetsstrof vun 8 Joer fir d'Lina E. gefuerdert.

D'Hannergrënn zum Urteel

Haaptugeklot war déi 28 Joer al Studentin d'Lina E. De Vertrieder vun der Justiz no soll si d'Haaptpersoun hannert den Attacken op Memberen aus der rietsextremer Zeen respektiv op Supporter vun dëser Zeen sinn. De Parquet hat dowéinst 8 Joer Prisong gefrot. Nieft hir souzen dräi Männer mat op der Uklobänk, déi bei den Attacken dobäi gewiescht solle sinn. Bei hinne goufe Prisongsstrofe vu bis zu dräi Joer an néng Méint gefrot. Si all solle Membere vun enger lénksextremistescher krimineller Vereenegung sinn, déi d'Attacken tëscht 2018 an 2020 duerchgefouert hunn.

D'Verdeedegung huet fir déi véier Ugeklote e Fräisproch gefuerdert. Fir si ass et kloer, datt géint hir Mandanten e politesch motivéierte Prozess gefouert gëtt. Och huet d'Defense ëmmer nees d'Glafwierdegkeet vum Haaptzeien a vu verschiddenen Affer a Fro gestallt.

De véier Leit gouf nieft Kierperverletzung och virgehäit, datt si eng kriminell Vereenegung gegrënnt hunn, datt si Leit beklaut hunn an sech Zougang zu Grondstécker verschaaft hunn, wou si guer keng Erlabnis haten, ze sinn. Si hätten Neonazien an hir Sympathisanten ënner anerem zu Leipzig, Wurzen an Eisenach attackéiert. Dobäi wieren 13 Mënsche blesséiert ginn, bei zwee vun hinnen hätt esouguer Liewensgefor bestanen. De Prozess war am September 2021 lassgaangen. Et si bei eisen däitschen Noperen déi schwéiert Virwërf géint déi lénksradikal Zeen zanter Joren.

Vill vun de Punkte vun der Uklo baséieren sech op d'Aussoe vum Zeien Johannes D., dee wéinst engem Iwwerfall op en Nazi-Treffen zu Eisenach eng Prisongsstrof op Sursis krut, dono mat den Autoritéiten zesummegeschafft huet an am Programm, fir de Schutz vun Zeien, opgeholl gouf. An der lénker Zeen gëllt hien als Verréider. Hien hat d'Lina E. an hire Verloobten, deen zanter zwee Joer ënnergetaucht ass, schwéier belaascht.

Wat kéint nom Urteel passéieren?

Déi däitsch Autoritéite rechnen domadder, datt et grad dëse Samschdeg, deen an der Zeen och nach als "Tag X" bezeechent gëtt, zu Demonstratiounen aus der lénker Zeen kënnt. Op engem vun den Autoritéiten als "lénksextremistesch" agestuuften Internetportal hunn esouguer autonom Gruppe geschriwwen, datt fir all Joer Prisong, wat am Urteel gesprach gëtt, een an Däitschland géif Schied an Héicht vun enger Millioun Euro uriichten. Dowéinst koum och vun der däitscher Inneministesch Nancy Faeser d'Annonce, datt de Fokus vun de Sécherheetsautoritéiten déi nächst Woche grad op der gewaltbereeter lénksextremistescher Zeen géif leien.