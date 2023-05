Direkt an e puer Bundeslänner gouf et e Mëttwoch méi Fouillen, bei där och siwe Leit, déi der Terrororganisatioun nostoe sollen, festgeholl goufen.

Wéi de Parquet vu Karlsruhe matdeelt, goufen 19 Objeten a Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen a Rheinland-Pfalz duerchsicht. Donieft wieren och déi hollännesch Kolleege bei sech am Kader vun dëser Aktioun am Asaz gewiescht. Véier Fraen an dräi Männer goufe verhaft. Hinne gëtt virgeworf, datt si déi terroristesch Aktivitéite vum IS mat Hëllef vu Spenden ënnerstëtzt sollen hunn.

Déi siwe Persoune sollen engem internationalen Netzwierk ugehéieren, déi den IS a Syrien mat Spenden ënnerstëtzt. Si wieren hei Mëttelsleit gewiescht, déi an dësem Netzwierk, wat Sue sammelt, eng zentral Roll gespillt hätten. Si solle schonn an den nächste Stonne virun den Untersuchungsriichter kommen. Konkret gëtt hinne virgehäit, datt si eng terroristesch Vereenegung am Ausland ënnerstëtzten an och géint d'Wirtschaftsgesetz verstouss hunn.

Et gëtt och nach géint aner Leit ermëttelt, déi Suen iwwert dëst Netzwierk un Terrororganisatioun gespent hunn.

Am Laf vum Mëttwoch ginn a ganz Däitschland nach 90 weider Objeten duerchsicht. Et sinn iwwer 1.000 Beamtinnen a Beamten am Asaz, dat esouwuel vun der Bundes- a Landespolizei bis hin zu de lokale Policestatiounen.