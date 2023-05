De fréieren hollännesche Futtballnationalspiller Quincy Promes gëtt beschëllegt, am Januar 2020 honnerte Kilogramm Kokain an Holland geschmuggelt ze hunn.

Wéi et vum Parquet heescht, gëtt hien zesumme mat engem aneren hollännesche Staatsbierger vun 31 Joer ugeklot. De Schmuggel soll am Januar 2021, besonnesch iwwert den Hafe vun Antwerpen an der Belsch geschitt sinn, sou de Parquet weider. Zum Zäitpunkt vun der Dot war den 31 Joer ale Promes nach bei Ajax Amsterdam ënner Vertrag, entretemps spillt hien a Russland fir Spartak Moskau.

Wéinst vertragleche Verflichtunge mat sengem aktuelle Veräin gouf hien an Absence ugeklot, fir de Prozess, deen e Méindeg ugoe soll, wäert en och net present sinn.

Réischt am Mäerz huet déi hollännesch Justiz 2 Joer Prisong fir de Quincy Promes gefuerdert, nodeems hien am Juli 2020 op engem Familljefest engem vu senge Cousinen e Messer an de Knéi gestach hat.